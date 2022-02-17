Кулеба і Трасс у Києві офіційно заявили про запуск альянсу України, Великої Британії та Польщі

Міністри закордонних справ України та Великої Британії Дмитро Кулеба та Ліз Трасс офіційно повідомили про запуск тристороннього формату співпраці за участю Польщі. Про це вони заявили під час брифінгу в Києві 17 лютого.

«Сьогодні маємо честь і приємність повідомити про започаткування Україною, Великою Британією і Польщею нового тристороннього формату співпраці. На жаль, із логістичних причин ми не можемо це зробити втрьох, і тут би мав стояти (голова МЗС Польщі – ред.) Збігнєв Рау, наш польський колега, але дистанційно він із нами і ми оголошуємо про започаткування цього тристороннього українсько-польсько-британського формату», – заявив Кулеба.

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За його словами, сторони альянсу зосередять зусилля на економічній, торговельній та енергетичній співпраці, а також боротьбі з дезінформацією. Окрему увагу планують приділити підтримці «Кримської платформи».

Ліз Трасс, своєю чергою, заявила, що метою її візиту є висловити підтримку України з боку Сполученого королівства.

«Я дуже вражена що, попри російську агресію проти України, життя тут, у Києві, триває. Я вражена стоїцизмом як українського народу, так і українського народу», – зазначила вона.

Очільниця британського зовнішньополітичного відомства, відомого як Форин-офіс, вказала на допомогу, яку Лондон вже надає Україні. Зокрема, це оборонне озброєння, навчання 22 тисяч українських військових та 88 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги, спрямованих на енергетичну незалежність України.

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«Сьогодні хочу оголосити наступний компонент нашої підтримки – збільшення нарощування рівня підтримки за цими проєктами до 100 мільйонів фунтів. Також я рада, що сьогодні ми запускаємо тристороннє партнерство з Україною та Польщею», – сказала дипломатка.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував малий альянс між Україною, Великою Британією та Польщею 1 лютого.