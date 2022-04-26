Кулеба пояснив, чим зумовлені заяви Москви щодо реальної небезпеки третьої світової війни

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що заяви Москви щодо реальної небезпеки третьої світової війни зумовлені передчуттям Росії поразки в Україні.



«Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про «реальну» небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку», – написав Кулеба в твіттері.



Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю російському Першому каналу заявив, що ризики ядерної війни зараз є дуже суттєвими. При цьому, за його словами, позиція Москви полягає в тому, що ядерна війна є неприпустимою.



«…дуже не хотілося б, щоб ці ризики штучно роздмухувалися, а охочих таких чимало. Небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати», – сказав Лавров.

Глава МЗС Росії сказав, що країни Заходу, постачаючи Україні зброю, фактично ведуть проти Росії «проксі-війну» (війна, в якій дві держави воюють не безпосередньо, а використовуючи як сторони в конфлікті деякі треті країни).