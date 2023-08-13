У Харківській ОВА повідомили, скільки людей евакуювали з Куп’янського району

За добу з Куп’янського району евакуювали 111 людей, зокрема 36 дітей і чотирьох людей з інвалідністю, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, загалом від 9 серпня в безпечну зону вивезли 204 людини, з них – 71 дитину.
«Усі евакуйовані отримують необхідну допомогу: безоплатне проживання, гуманітарну допомогу, медичну підтримку, допомогу в оформленні довідок ВПО та відповідної грошової допомоги від держави та міжнародних організацій», – написав Синєгубов у телеграмі.
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Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області з огляду на посилення обстрілів з боку Росії.
Раніше голова Харківської обласної адміністрації Олег Синегубов заявляв, що евакуації підлягають близько 11 тисяч людей.
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