Квасневський пропонує переговори для розблокування українсько-польського кордону

Переговори всіх зацікавлених сторін мають відбутися для розблокування українсько-польського кордону, заявив в ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода колишній президент Польщі Александр Квасневський.

За його словами, «в цій справі надто довго нічого не робиться».

«Треба розмовляти з двома сторонами, треба розмовляти з Києвом, з Україною, щоб побачити, що там можна покращити. Також треба розмовляти з Брюсселем, аби цей трансфер товарів, той рух був нормальним. Звичайно, він завжди буде складним, бо це кордон України і ЄС, а отже, це не буде йти так, як між країнами ЄС, де немає кордонів, але вважаю, що ці розмови вже повинні точитися», – сказав колишній польський лідер.

Квасневський згадав польський досвід інтеграції до Євросоюзу, під час якої «французькі фермери теж не були щасливі, коли Польща вступала до ЄС, бо заходив великий сільськогосподарський виробник».

«Так само сьогодні з Україною, яка є на шляху до ЄС. Україна є державою, яка має потужне і ефективне сільське господарство, тому треба задуматися, найімовірніше, треба знайти більше грошей, котрі допоможуть тим фермерам, які можуть опинитися в гіршій ситуації у звʼязку з прийняттям України до ЄС», – наголосив колишній президент Польщі, за каденції якого (1995–2005 роки) західна сусідка України увійшла до Європейського союзу.

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони вимагають поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

23 листопада Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.