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07 листопада 2019, Київ 15:41
Новини | Події

У ДСНС попередили про зниження видимості через туман

У Києві завтра очікується туман

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Вночі та вранці 8 листопада на Правобережній Україні очікується туман. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій.

«8 листопада вночі та вранці на Правобережжі туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності)», – мовиться у повідомленні.

У Києві та Київській області 8 листопада вранці також туман з обмеженою видимістю 200-500 метрів.

За даними Укргідрометцентру, 8 листопада дощитиме у західних областях, на іншій території без опадів. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +13-15, на півдні до +21 градуса.

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