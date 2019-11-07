У ДСНС попередили про зниження видимості через туман

Вночі та вранці 8 листопада на Правобережній Україні очікується туман. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій.

«8 листопада вночі та вранці на Правобережжі туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності)», – мовиться у повідомленні.

У Києві та Київській області 8 листопада вранці також туман з обмеженою видимістю 200-500 метрів.

За даними Укргідрометцентру, 8 листопада дощитиме у західних областях, на іншій території без опадів. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +13-15, на півдні до +21 градуса.