Дно київських водойм перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів

Дно акваторій київських пляжів перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Перевірку муніципальних пляжів та зон відпочинку здійснює комунальне підприємство «Плесо».

«Уже досліджено акваторії двох пляжів: «Центрального» та «Венеції». Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Однак водолази також вилучають із дна інші габаритні предмети та гілля», – йдеться в заяві.

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КМДА наголошує, що не радить громадянам відвідувати пляжі та зони відпочинку. Їх обслуговують у штатному режимі, але міська влада наразі не розпочинає пляжний сезон із міркувань безпеки.

У травні голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов повідомив, що мінна небезпека зберігається на околицях Києва там, де були бої проти російських загарбників.