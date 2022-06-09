Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Дно київських водойм перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів

Ілюстраційне фото: пляж на Гідропарку в Києві, липень 2021 року

Дно акваторій київських пляжів перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Перевірку муніципальних пляжів та зон відпочинку здійснює комунальне підприємство «Плесо».

«Уже досліджено акваторії двох пляжів: «Центрального» та «Венеції». Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Однак водолази також вилучають із дна інші габаритні предмети та гілля», – йдеться в заяві.

Читайте також: Київ і Мінськ більше не міста-побратими – Кличко

КМДА наголошує, що не радить громадянам відвідувати пляжі та зони відпочинку. Їх обслуговують у штатному режимі, але міська влада наразі не розпочинає пляжний сезон із міркувань безпеки.

У травні голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов повідомив, що мінна небезпека зберігається на околицях Києва там, де були бої проти російських загарбників.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG