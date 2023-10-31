Китайські космонавти повернулися на Землю з орбітальної станції

Китайський пілотований корабель «Шеньчжоу-16» із трьома космонавтами 30 жовтня відстикувався від національної орбітальної станції Китаю «Тяньгун» для повернення на Землю. Капсула з космонавтами приземлилася в пустелі Гобі автономного району Внутрішня Монголія на півночі Китаю о 8:11 ранку за місцевим часом (2:11 за Києвом). Про це повідомляє агенція «Сіньхуа» із посиланням на Управління програми пілотованих польотів КНР (CMSA).

Після приземлення капсули на місце посадки прибула наземна пошукова група, медики якої оглянули космонавтів та підтвердили задовільний стан їхнього здоров’я. Після цього їх перевезли до розташованого в цьому районі космічного центру Цзюцюань.

Троє космонавтів прибули на орбітальну станцію у травні 2023 року та пропрацювали на ній пʼять місяців. Корабель із екіпажем має приземлитися на полігоні Дунфен в автономному районі Внутрішня Монголія.

Нинішня місія на орбіту стала пʼятою експедицією китайських космонавтів на станцію «Тяньгун».

На станції продовжить працювати екіпаж місії «Шеньчжоу-17», який також складається із трьох осіб. Вони прибули на станцію 26 жовтня та проведуть на ній пʼять місяців.