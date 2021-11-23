Депутата Киву не позбавляли ступеня кандидата наук, бо й не присуджували – МОН

У Міністерстві освіти і науки України повідомили на запит Радіо Свобода, що не позбавляли народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви ступеня кандидата наук.

«Станом на 23.11.2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління», – ідеться у відповіді на запит.

Раніше цього місяця Кива стверджував, що його позбавили наукового ступеня і називав це формальним приводом для дискредитації.

У червні 2021 року Міністерство освіти і науки у відповідь на запит Радіо Свобода повідомило, що здійснює перевірку матеріалів щодо надання народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киві ступеня кандидата наук.

26 квітня 2021 року в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива захистив дисертацію на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». 13 членів комісії проголосували одноголосно «за». При цьому журналісти заявляли про перешкоджання їхній роботі під час захисту.