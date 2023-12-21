Влада: у Києві через атаку дронами є постраждалий, падіння уламків зафіксували ще у двох районах

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок влучання уламків

в Соломʼянському районі є постраждалий, його госпіталізували.



Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко також додав, що падіння уламків, окрім Соломʼянського, зафіксовані у ще двох районах – Голосіївському і Дарницькому.



«Уламки збитих дронів влучили в багатоповерхівку в Соломʼянському районі з послідуючим загоранням на верхніх поверхах. Також попередньо зафіксовано падіння уламків в Голосіївському і Дарницькому районах», – написав він у телеграмі.



Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 23:05 у звʼязку із загрозою застосування БПЛА. Згодом місцева влада повідомила про роботу ППО в місті.

Уламки дронів у Солом’янському районі Києва влучили в житловий будинок. У КМВА повідомили, що на верхніх поверхах будинку спостерігається відкрите полум’я.

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Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.