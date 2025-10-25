У Києві на станції метро «Дніпро» людина впала на колії – влада

У Києві вранці 25 жовтня тимчасово обмежили рух поїздів на Святошинсько-Броварській («червоній») лінії метрополітену через інцидент на станції «Дніпро», йдеться у повідомленні КМДА.

Відомо, що поїзди курсують лише на ділянках від станції «Академмістечко» до «Арсенальної» та від «Лісової» до «Дарниці». Станції «Дніпро», «Гідропарк» та «Лівобережна» тимчасово зачинені на вхід. Причиною стало потрапляння пасажира на колії на станції «Дніпро», уточнили у КМДА.

На місці події працюють відповідні служби. Про відновлення руху у звичайному режимі метрополітен обіцяє повідомити додатково.





Раніше, 6 червня, наземна частина Святошинсько-Броварської («червоної») лінії Київського метрополітену не працювала через руйнування колій між станціями «Дарниця» та «Лівобережна» внаслідок нічного російського удару.