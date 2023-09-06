ДСНС: на Київщині уламки російської ракети впали на територію підприємства, сталася пожежа (фото)

Через падіння уламків російської ракети на Київщині сталася пожежа на території підприємства на Київщині, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



«Ліквідовано загорання на території торговельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети. Жертв і потерпілих не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Вночі 6 вересня в усіх регіонах України оголосили повітряну тривогу, яка тривала майже дві години. За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 6 вересня Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами, українські військові знищили 23 з 33 повітряних цілей противника. У Києві та на Київщині працювала ППО.

Крім того, вночі 6 вересня російські війська протягом майже трьох годин атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками, загинула людина, повідомила місцева влада.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Москва, попри докази і свідчення, продовжує заперечувати свої атаки по цивільних в Україні.