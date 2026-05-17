У повітряний простір Латвії знову залетів дрон

Національні збройні сили Латвії повідомили, що вранці 17 травня до повітряного простору країни знову залетів невідомий безпілотник. Про можливу загрозу у п’яти прикордонних районах стало відомо близько шостої ранку. У відповідь були підняті винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, а також активовані підрозділи ППО.

Якій країні належав дрон, у повідомленні військових не уточнюється. Судячи з відео очевидців, може йтися про український апарат.

За даними латвійських військових, дрон пізніше залишив територію країни. Приблизно о восьмій ранку тривогу скасували.

Національні збройні сили заявили, що посилили систему протиповітряної оборони на східному кордоні, перекинувши додаткові підрозділи.

Інцидент стався на тлі масованих ударів України та Росії у ніч проти 17 травня. Міноборони Росії заявило, що Україна використала понад 500 безпілотників. Росія атакувала Україну майже 300 дронами.

Тижнем раніше, після падіння двох українських безпілотників на території Латвії, у країні сталася політична криза. Один із дронів упав на нафтобазу в Резекне. Після цього у відставку подали міністр оборони та прем’єр-міністерка Латвії разом із урядом.

У МЗС України тоді заявили, що дрони могли потрапити до Латвії через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби.



