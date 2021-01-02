11 тисяч батьків скористалися програмою компенсації «Пакунок малюка»  – Лазебна

Грошову компенсацію у рамках програми «Пакунок малюка» при народженні дитини за листопад-грудень отримали 11 тисяч батьків, повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Коли ми впроваджували у вересні 2020 року монетизацію, був великий скепсис. По-перше, нам сказали, що ви її ніколи не виконаєте. Бо ми ж сказали, що можна цю картку забезпечити товарами тільки в тих закладах, які не продадуть тютюн, алкогольні напої і так далі. У нас велика мережа закладів, яка приєдналася до цього пілотного проєкту. Ми її не призупиняли. Так, був ухвалений закон, що хтось має бажання отримати «бебі-бокс» у натуральній формі, а хтось користується компенсацією. І дивилася останні дані за листопад-грудень. Там, по-моєму, було, наприклад, 13 тисяч новонароджених дітей, і батьки 11 тисяч скористалися саме програмою компенсації», – повідомила вона.

За словами міністра, зараз уряд веде переговори з UNOPS (Управлінням ООН з обслуговування проєктів), яке буде забезпечувати закупівлю і розвезення до пологових будинків «Пакунку малюка».

«Тому у людини буде право, що ось ти береш у пологовому будинку або «Пакунок малюка», або ти візьмеш картку. Все-таки людині треба давати право вибору», – сказала Лазебна.

У листопаді Кабінет міністрів України ухвалив постанову про надання при народженні дитини одноразової допомоги «Пакунок малюка», в якій батькам дають право вибору – отримувати допомогу у грошовій чи натуральній формі.

«Наразі батьки, у яких діти народились до 23 жовтня 2020 року включно та які не отримали «Пакунок малюка», отримують грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка». Батьки, у яких діти народились з 24 жовтня 2020 року, матимуть змогу отримати одноразову натуральну допомогу «Пакунок малюка» протягом 30 днів з дати народження дитини. У разі неотримання «Пакунку малюка» з незалежних від батьків обставин вони отримають грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги», – розтлумачила рішення уряду пресслужба Міністерства соціальної політики.

За повідомленням, із 1 липня 2021 року батьки матимуть право вибору між одноразовою натуральною допомогою «Пакунок малюка» та грошовою компенсацією. Також запроваджується можливість отримання отакої допомоги в межах послуги «єМалятко», додали у міністерстві.

21 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення надання одноразових пакунків із продуктами першої необхідності новонародженим немовлятам.

30 вересня Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

29 липня Кабінет міністрів повідомив про намір з 1 вересня замість «пакунку малюка» виплачувати одноразову допомогу в обсязі 5 тисяч гривень. Ці кошти мають зараховуватися на банківські рахунки в «Приватбанку» зі спеціальним режимом використання.

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У серпні дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй ЮНІСЕФ закликав Кабінет міністрів України відновити послугу «Пакунок малюка» і не замінювати її грошовими виплатами.

За даними фонду, «більшість батьків» підтримує саме допомогу у вигляді товарів для новонародженого, а не виплати.

Ініціатива «Пакунок малюка» запрацювала восени 2018 року. До цих наборів входили предмети гігієни, одяг для новонароджених, підгузки та інші товари.