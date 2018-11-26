Конгресмен Левін прогнозує посилення підтримки України в Конгресі у 2019 році

Член Палати представників Конгресу США від Демократичної партії Сандер Левін прогнозує посилення підтримки України у Конгресі за підсумками проміжних виборів. Про це він розповів Радіо Свобода.

«Думаю, підтримка буде навіть сильнішою (ніж була – ред.). Принаймні у Палаті представників. Як демократ, я був там у меншості останні кілька років. Але з нового року там буде демократична більшість. І, думаю, більшість чітко заявить про намір підтримувати демократію у світі. Оскільки Україна в епіцентрі боротьби за демократію, всі мають розуміти це. Мої колеги, в тому числі – мій син (Енді Левін – ред.), який обрався до Палати представників, я думаю, будуть мати чітке уявлення про те, що події в Україні мають для Америки величезне значення», – зазначив він.

Конгресмен додав, що становлення демократії в Україні є питанням «критичної важливості», і США мають послати чіткий сигнал владі Росії, що її спроби підірвати цей процес матимуть наслідки.

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Сандер Левін є членом українського кокусу Конгресу США, тобто неформальної групи підтримки України серед членів Палати представників і Сенату.

Конгресмен Левін обрався до Палати представників у 1983 році і представляв штат Мічиган. У 2017 році він оголосив, що не переобиратиметься до Конгресу на проміжних виборах у США 6 листопада 2018 року.

До України Сандер Левін прибув для участі у заходах із нагоди роковин Голодомору.