Ватажок угруповання «ЛНР» анонсував «референдум» про приєднання до Росії

Ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом на території, підконтрольній цьому підтримуваному РФ угрупованню, може відбутися «референдум» про входження до складу Росії.

«Народ реалізує своє абсолютне конституційне право і висловить свою думку щодо вступу до РФ. Я чомусь упевнений, що це саме так і буде», – наводять слова Пасічника російські державні агентства. Дати проведення так званого «референдуму» він не назвав.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність «ЛНР» і «ДНР». Під приводом їх захисту 24 лютого Путін розпорядився розпочати повномасштабну війну проти України, яку влада Росії називає «спеціальною військовою операцією».

У 2014 році псевдореферендум про вступ до Росії був проведений в українській Автономній Республіці Крим і Севастополі. Його підсумки стали для Росії формальним приводом для прийняття цих територій до свого складу.

Анексію Криму не визнала переважна більшість країн світу, вказуючи, зокрема, на те, що голосування було проведене після того, як Крим взяли під контроль російські військові, саме його проведення суперечило законам України, а чесність і прозорість не була забезпечена.