У Держспоживслужбі Києва заявили, що робота ковзанок дозволена з обмеженнями

Незважаючи на посилений карантин, впроваджений указом уряду з 8 січня, робота ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі дозволена. Про це повідомило головне управління Держспоживслужби України у Києві.

«Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 м та не допускати на ігрові майданчики більше 20 осіб», – мовиться у повідомленні.

8 січня в Україні почався «післясвятковий карантин», який діятиме до 24 січня включно.

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