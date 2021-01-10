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10 січня 2021, Київ 16:51
Новини | Коронавірус

У Держспоживслужбі Києва заявили, що робота ковзанок дозволена з обмеженнями

Незважаючи на посилений карантин, впроваджений указом уряду з 8 січня, робота ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі дозволена. Про це повідомило головне управління Держспоживслужби України у Києві.

«Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 м та не допускати на ігрові майданчики більше 20 осіб», – мовиться у повідомленні.

8 січня в Україні почався «післясвятковий карантин», який діятиме до 24 січня включно.

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