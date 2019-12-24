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24 грудня 2019, Київ 19:17
Новини | Події

На Луганщині 80 тисяч людей залишилися без води

Жителі кількох міст на Луганщині залишилися без водопостачання

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У луганській області понад 80 тисяч жителів залишилися без водопостачання залишилися без водопостачання через відключення електроенергії Лисичанськводоканалу.

«Сьогодні, 24 грудня, ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» відключило від постачання електроенергії об’єкти ЛКСП «Лисичанськводоканал» (водонасосоні станції «Білогорівська», «Сумісна», «ГТВ», «Привільнянська», «Малорязанцево»)... Без водопостачання залишилось більше 80 тисяч мешканців міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, 35 навчальних та 25 медичних закладів», – мовиться у повідомленні Лисичанської міськради.

Для жителів організували підвіз питної води.

Міськрада також просить споживачів ЛКСП «Лисичанськводоканал» погасити заборгованість за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення.

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