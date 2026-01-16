Доступність посилання

Лукашенко оголосив раптову перевірку Збройних сил Білорусі

Державний секретар Ради безпеки Олександр Вольфович приймає рапорт від командира військової частини технічного забезпечення Збройних сил Білорусі, 16 січня 2026 року
Державний секретар Ради безпеки Олександр Вольфович приймає рапорт від командира військової частини технічного забезпечення Збройних сил Білорусі, 16 січня 2026 року

Олександр Лукашенко 16 січня наказав провести масштабну перевірку Збройних сил Білорусі, інформує білоруська служба Радіо Свобода.

«Розпочалася масштабна перевірка Збройних сил. Вона буде комплексною та складатиметься з кількох етапів», – цитує державне агентство БелТА слова державного секретаря Ради безпеки Олександра Вольфовича.

За його словами, перевірка відбувається з урахуванням досвіду «спеціальної військової операції» (російська офіційна назва повномасштабного вторгнення в Україну, в якій Білорусь формально участі не бере – ред.) та його впровадження у військах. Під час навчань будуть відпрацьовані питання захисту військових частин та протидії сучасним засобам ведення війни, включно з безпілотними літальними апаратами.

Вольфович додав, що Лукашенко схвалив ідею навчань і «особисто братиме участь у перевірці».

Першим буде оглянутий підрозділ військово-технічного забезпечення, один з найбільших підрозділів Збройних сил Білорусі, де зберігаються різні види бронетанкового озброєння та військової техніки.

У грудні 2025 року Лукашенко заявляв, нібито Україна сама віддала Крим Росії, а повномасштабна війна розпочалася набагато пізніше через «утиски російськомовного населення».

Білорусь формально не бере участь у російській агресії проти України, але на початку повномасштабного вторгнення в тому числі з території цієї країни в напрямку Києва входило угруповання, яке мало на меті оточення української столиці. Також Росія мала лікарні і шпиталі Білорусі за тилові в перші місяці вторгнення, а російські ракети і літаки використовували повітряний простір Білорусі для ударів по Україні.

