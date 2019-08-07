Луценко: Порошенко є свідком у «всіх справах», підозри йому не вручали

Колишньому президенту Петрові Порошенку не вручали підозр у жодній відкритій кримінальній справі, в кожній із них він є свідком, заявляє генпрокурор Юрій Луценко.

«Чи є до нього питання у правоохоронних органів? Є. Чи є серед них безглузді? Маса. Можу сказати лише одне: на цей момент Петро Порошенко, п’ятий президент України, є свідком у всіх справах. Жодної підозри йому в установленому порядку не вручено», – сказав Луценко 6 серпня в ефірі Радіо НВ.

6 серпня Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через український державний кордон колишнього президента України Петра Порошенка.

Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який розповідали журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») у своєму розслідуванні «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка».

Журналісти програми припускали, що Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.

Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, «по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників».

6 серпня партія Порошенка «Європейська солідарність» вкотре наголосила, що п’ятий президент України завжди перетинав кордон «у повній відповідності до закону».