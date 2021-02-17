Захоплення заручників у Луцьку: нападник постане перед судом

Волинська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Максима Кривоша, який 21 липня 2020 року захопив автобус із пасажирами в центрі Луцька і зараз утримується в слідчому ізоляторі.

«Слідством встановлено, що місцевий мешканець, маючи при собі автомат Калашникова, боєприпаси та вибухові пристрої, 21 липня 2020 року у центрі Луцька захопив у заручники 13 людей – водія та пасажирів рейсового автобуса, серед яких був неповнолітній, та утримував їх 12 годин. Упродовж дня обвинувачений здійснював постріли із наявної в нього зброї, вчинив вибух гранати поблизу службового автомобіля поліції та кинув ще одну гранату в бік правоохоронців, посягаючи на їхні життя», – повідомляє сайт Офісу генерального прокурора 17 лютого.

Чоловікові інкримінують захоплення та тримання заручників з метою спонукання службових осіб органів державної влади до вчинення певних дій; вчинення терористичного акту та завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями; примушування працівника автомобільного транспорту до невиконання службових обов’язків шляхом погрози вбивством; незаконне заволодіння транспортним засобом; замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 259, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 280, ч. 3 ст. 289 та ст. 348 КК України).

Зранку 21 липня 2020 року поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю. Згодом з’ясувалося, що заручників 13.

Близько 22:00 силовики затримали чоловіка, який годинами утримував людей в автобусі. За даними МВС, ніхто не постраждав.

22 липня затриманому чоловікові повідомили про підозру. Йому інкримінують вчинення терористичного акту, захоплення та тримання осіб як заручників з погрозою знищення людей, посягання на життя працівника правоохоронного органу, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

У суді підозрюваний Максим Кривош заявив, що «ні про що не шкодує».