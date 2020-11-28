У Львові вшанували роковини Голодомору

Сьогодні у Львові у День пам’яті жертв Голодоморів 19210-1922, 1932-1933, 1946-1947 років на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбулась екуменічна панахида і хвилиною мовчання згадали невинних жертв. Львів’яни запалили лампадки.

«Найважливіше це пам’ять. Ми маємо пам’ятати те, що було в минулому і якщо це трагічні сторінки, як Голодомор, ми маємо робите все, щоб це не повторити. Ми маємо говорити з дітьми про Голодомор, казати про те, що померли діти, що ми маємо про них пам’ятати, що ми робимо добрі справи для тих, які потребують», – заявив почесний консул Канади у Львові, педагог Оксана Винницька-Юсипович.

Юсипович започаткувала з львівськими вчителями традицію з Канади: учні у День вшанування Голодомору виготовляють паперові синьо-жовтні незабудки з написом про Голод 1932-1933 років і роздають їх людям на вулицях, а також їх наклеюють на мапі, де був Великий Голод.

У Львові проживає 89 людей, які пережили Голодомор 1932−1933 років. З міського бюджету їм виплатили одноразову матеріальну допомогу в розмірі тисячі гривень.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада. Цього року він припадає на 28 листопада.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.