У Львові демонтують частину Монумента слави радянським солдатам – фото

У Львові розпочався демонтаж 30-метрового пілона Монумента слави радянським солдатам, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Цей пам’ятник не підпадає під закон про декомунізацію, але перебуває в аварійному стані.

«Внаслідок обстеження з’ясовано, що 30-метрова стела в гостро аварійному стані. Оголошували тендер на протиаварійні роботи. Ніхто не зголосився, підписали угоду з компанією, і почались поетапні роботи. Елементи, які знімаються, будуть передані до музею «Територія терору», – повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Кілька громадських організацій вимагали демонтувати монумент, називаючи його «радянським рудиментом» і місцем постійних провокацій. Тим часом. проти його руйнування була ветеранська організація, яка свого часу об’єднувала радянських ветеранів війни і колишніх працівників міліції та КДБ.

У центрі монумента – скульптура батьківщини-матері, що приймає присягу в радянського солдата і вручає йому меч. Поруч 30-метровий пілон із зображенням композиції на честь перемоги Червоної армії. Пам’ятник споруджений у 1970 році під назвою «Монумент бойової слави Збройних сил Радянського Союзу». У 1990-х на стелі написали: «Переможцям над нацизмом». Комплекс за роки незалежності України не був на балансі ані міста, ані області.

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«Зараз знімаємо гранітні плити. До місяця мали б демонтувати. Все залежить і від погоди. Бо це висота. А демонтують альпіністи, які мають дозволи на виконання таких робіт. Кожна гранітна плита – аварійна, відстає від бетону. Може шкоди зробити людям, які ходять попри пам’ятник, велика корозія металу. Нагорі важко бетон розбивається, а при землі вже корозійний метал і бетон не дуже. То за певний час могло б впасти»,– каже підрядник Роман Хома.

Демонтують лише стелу, вартість робіт 300 тисяч гривень. А долю скульптур батьківщини-матері й солдата буде вирішувати архітектурний конкурс. Поруч із монументом розташовані академія сухопутних військ, міські парки. Це місце має бути громадським простором, кажуть у мерії.