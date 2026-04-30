У центрі Львова буде площа Парубія – Садовий

У центрі Львова буде площа Героя України Андрія Парубія, повідомив 30 квітня міський голова Андрій Садовий.

За його словами, на сесії міськради перейменували частину вулиці Винниченка: від Просвіти до Личаківської.

«Тепер пам’ятник В’ячеславові Чорноволу, будівля обласної адміністрації й обласної ради, де Андрій був депутатом кількох скликань, матимуть адресу площі Героя України Андрія Парубія», – написав Садовий у телеграмі.

Раніше цього місяця Київрада ухвалила рішення, яким безіменний проїзд між Маріїнським парком і будинком № 9 на вулиці Михайла Грушевського в Києві назвали на честь Андрія Парубія.

30 серпня 2025 року у Львові застрелили Андрія Парубія – учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік.

1 вересня силовики на Хмельниччині затримали 52-річного жителя Львова Михайла Сцельнікова. 2 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Сцельніков визнав провину у вбивстві. Мотивом своїх дій він назвав «особисту помсту українській владі». При цьому підозрюваний заявив, що інформація в ЗМІ про те, що його шантажували російські спецслужби, не відповідає дійсності, і він з ними не співпрацював.

3 жовтня Служба безпеки України заявила, що зібрала «беззаперечні докази», які свідчать про те, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення російських спецслужб. Йому повідомили ще одну підозру: в державній зраді, заявили в СБУ.

За даними Офісу генерального прокурора, справу про вбивство доти розслідували за статтями про незаконне поводження зі зброєю і про посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.