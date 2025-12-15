Останні оплески і «Яворина»: у Львові сотні людей попрощалися зі Степаном Гігою

У Львові 15 грудня сотні людей прийшли провести в останню путь співака, композитора, народного артиста України Степана Гігу, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. 16 листопада 2025 року йому виповнилося 66 років.

Протягом 24 днів артист перебував в одному з приватних медичних закладів Львова, звідки у дуже важкому стані його перевезли у Перше медичне об’єднання. Там 12 грудня Степан Гіга помер у реанімації. Офіційно організатори його концертів повідомили, що співак мав ускладнення вірусної хвороби через цукровий діабет, йому амптували ногу.

14 грудня тисячі людей у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла прощались зі Степаном Гігою.

«Не один раз була на концерті. Це мій з молодості улюблений співак. Ми майже ровесники і я завжди його пісні наспівувала вдома на кухні. Ще надіялась, що потраплю на його концерт…», ‒ каже Надія Жигало зі Львова.





«Ще мої батьки слухали і в мене ця любов до співака зародилась. Ні одне весілля, хрестини без його пісень не обходились. За останні роки він став популярніший через соцмережі. Молодь його пісень раніше не слухала, а коли вони стали популярні через соцмережі, то почали співати і ходити на його концерти. Я його слухала і буду слухати. Його пісні будуть вічні і їх українці співатимуть», ‒ говорить інша львів’янка Юлія.

15 грудня похорон теж розпочався з панахиди у храмі і на площі Ринок пройшло загальноміське прощання з артистом – тут лунала мелодія пісні «Яворина». Згодом музиканта пішою ходою провели на Личаківський цвинтар, де відбулася громадська панахида.





«Він так любив глядачів! Виходив і запалював від малого до старого. Аншлаги і всі пісні співають! А коли є молодь, то продовження життя. Я вперто вірю, що його пісні будуть жити. Там є висока, справжня українська поезія, яку він майстерно поклав на музику», – каже друг музиканта, артист Григорій Драпак.

З початком повномасштабної війни в Україні Гіга завдяки соцмережам пережив нову хвилю слави. Його хіти стали вірусними, молодь ходила на його концерти. Він зумів об’єднати довкола української пісні старше і молоде покоління.

Читайте також: «Україна переможе». Як у Росії переслідують за українські пісні, щоб «викликати загальний страх»

Степан Гіга родом з селі Білки Закарпатської області. Після школи служив у війську, працював на різних робочих спеціальностях. Закінчив Ужгородське музичне училище, згодом виступав у Київській філармонії. З 1985 року був вокалістом гурту «Стожари», який підтримував український співак Назарій Яремчук.

У 1988 році Степан Гіга став солістом Закарпатської обласної філармонії, невдовзі створив джаз-рок гурт, потім займався аранжуванням, писав пісні, створив власну студію звукозапису. Випустив п’ять альбомів. У 2002 році отримав звання народного артиста України. Він ніколи не співав пісень російською мовою, останньою його порадою до молоді було бути собою і бути українцями. Останні роки музикант жив неподалік Львова.

Степана Гігу поховали на Личаківському цвинтарі, згідно з його проханням.







