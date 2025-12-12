Помер український співак Степан Гіга

Помер 66-річний народний артист України Степан Гіга, повідомили українські медіа, хор «Гомін».

За даними Zaxid.net, cпівак помер у Львові внаслідок хвороби. Видання повідомляло, що співак перебував в лікарні у важкому стані ще з 19 листопада, кілька днів тому стало відомо, що йому ампутували ногу.



«Сьогодні нас покинув справжній метр української естради – Степан Гіга. Для хору «Гомін» ця втрата відчувається по-особливому. Його легендарний хіт «Цей сон» став для нас доленосним», – йдеться у повідомленні хору, оприлюдненому в інстаграмі.

Найбільші хіти Степана Гіги – «Цей сон», «Золото Карпат» чи «Яворина» – вийшли ще в 90-х.

В останні роки завдяки соцмережам його давні хіти стали вірусними, а на концерти Степана Гіги масово почала приходити молодь.