У Львові відбулася акція солідарності з журналістами на війні

У Львові на площі Ринок 31 березня відкрили виставку «Call the War a War: російські злочини проти медіа в Україні після 24 лютого 2022 року». За словами організаторів, а це «Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу», метою є розповісти про журналістів і журналісток які загинули, опинились у полоні, зазнали переслідувань, були поранені внаслідок повномасштабної війни, яку Росія розвʼязала проти України.

На стендах розміщено фотографії загиблих українських і закордонних журналістів, таких на сьогодні п’ятеро. Дев’ять медійників зазнали поранень, серед них кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір. Двоє журналістів зникли безвісти, щонайменше двоє перебувають у полоні в російських військових, згідно з інформацією Інституту масової інформації станом на 31 березня.

«Ми бачимо той самий злочинний «почерк» Росії, до якого вона вже вісім років вдається на тимчасово окупованих територіях України на сході та в Криму. Ми закликаємо іноземних журналістів не називати нинішню війну «конфліктом» чи «кризою», це повномасштабна війна проти України», ‒ каже керівниця ГО «Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу» Тетяна Терен.

Правозахисні організації фіксують випадки обшуків, викрадень, погроз, катувань журналістів, які розповідають і показують злочини російської армії в Україні.

Виставка триватиме у Львові до 4 квітня.