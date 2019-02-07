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07 Лютий 2019, Київ 21:43
Новини | Суспільство

«Православ’я. Україна. Історія» – у Львові презентували виставку, присвячену наданню автокефалії Православній церкві

Ілюстрація до книги Лазаря Барановича, 1666 рік

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У Львівському історичному музеї історії релігії презентували виставку «Православ’я. Україна», присвячену наданню томосу про автокефалію і 90-річчю від дня народження патріарха ПЦУ Філарета. А це численні стародруки XVII- XVIІІ століть із фондів музею історії релігії, богословські твори православного духовенства, розповідається про автокефальну православну церкву в Україні до і в роки Другої світової війни, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Ми показуємо створення автокефального руху в Україні через історії особистостей української церкви Лазаря Барановича, Іоаникія Галятовського, Димитрія Ростовського, Стефана Яворського. Їхні твори, стародруки, які є у фондах нашого музею XVII століття, представляємо вперше», – каже упорядник виставки Людмила Ходькова.

Іоаникій Галятовський, «Ключ розуміння», друкарня Києво-Печерської лаври, 1659 рік
Іоаникій Галятовський, «Ключ розуміння», друкарня Києво-Печерської лаври, 1659 рік

Експонати виставки розповідають про репресії проти православного українського духовенства, зокрема Василя Липківського, який очолював УАПЦ у 1921–1927 роках, у час більшовицької окупації України. У 1921 році Василь Липківський скликав перший Всеукраїнський церковний собор у Софії Київській, але на нього не прийшли єпископи, які підпорядковувались Російській православній церкві. Митрополит Липківський запроваджував українську мову в богослужіння. Василя Липківського було розстріляно НКВC 27 листопада 1937 року.

Студент Одеської духовної семінарії Михайло Денисенко (нині почесний патріарх ПЦУ Філарет), 1948 рік
Студент Одеської духовної семінарії Михайло Денисенко (нині почесний патріарх ПЦУ Філарет), 1948 рік

​На виставці можна побачити особисті речі митрополита Полікарпа Сікорського, який був митрополитом УАПЦ в діаспорі до 1953 року. А також є літургійний одяг, посуд, фото, книги патріарха ПЦУ Філарета.

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Представлення томосу про автокефалію ПЦУ у Софійському соборі, Київ, 7 січня 2018 року. Софія Київська – пам’ятка архітектури і живопису часів України-Русі (11-е століття), одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії
Представлення томосу про автокефалію ПЦУ у Софійському соборі, Київ, 7 січня 2018 року. Софія Київська – пам’ятка архітектури і живопису часів України-Русі (11-е століття), одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії

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