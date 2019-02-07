«Православ’я. Україна. Історія» – у Львові презентували виставку, присвячену наданню автокефалії Православній церкві

У Львівському історичному музеї історії релігії презентували виставку «Православ’я. Україна», присвячену наданню томосу про автокефалію і 90-річчю від дня народження патріарха ПЦУ Філарета. А це численні стародруки XVII- XVIІІ століть із фондів музею історії релігії, богословські твори православного духовенства, розповідається про автокефальну православну церкву в Україні до і в роки Другої світової війни, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Ми показуємо створення автокефального руху в Україні через історії особистостей української церкви Лазаря Барановича, Іоаникія Галятовського, Димитрія Ростовського, Стефана Яворського. Їхні твори, стародруки, які є у фондах нашого музею XVII століття, представляємо вперше», – каже упорядник виставки Людмила Ходькова.

Експонати виставки розповідають про репресії проти православного українського духовенства, зокрема Василя Липківського, який очолював УАПЦ у 1921–1927 роках, у час більшовицької окупації України. У 1921 році Василь Липківський скликав перший Всеукраїнський церковний собор у Софії Київській, але на нього не прийшли єпископи, які підпорядковувались Російській православній церкві. Митрополит Липківський запроваджував українську мову в богослужіння. Василя Липківського було розстріляно НКВC 27 листопада 1937 року.

​На виставці можна побачити особисті речі митрополита Полікарпа Сікорського, який був митрополитом УАПЦ в діаспорі до 1953 року. А також є літургійний одяг, посуд, фото, книги патріарха ПЦУ Філарета.

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