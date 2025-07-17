Лисак повідомив про ще двох поранених через російські атаки на Дніпропетровщину протягом дня

Російська армія продовжувала атакувати райони Дніпропетровської області протягом дня, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак увечері 17 липня.
Зокрема, в Кривому Розі ранкова атака безпілотника пошкодила адмінбудівлі, музей, магазин і приватну оселю. Раніше голова області повідомив про поранення 43-річної жінки в місті.
Нікопольський район зазнавав ударів FPV-дронами та артилерією.
Читайте також: СБУ ідентифікувала російського командувача, відповідального за атаку на Одесу в квітні 2024-го
«Противник поцілив по райцентру, Покровській і Марганецькій громадах. Постраждала 85-річна жінка. Оговтуватися буде вдома. Понівечені два приватні будинки. В одному з них сталася пожежа. Горіла і суха трава. Вогонь рятувальники приборкали», – заявив Лисак.
Також російська армія вдарила керованими авіабомбами по Новопавлівській та Великомихайлівській громадах Синельниківського району. Постраждав 53-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
В ході нічної російської атаки на Дніпропетровщину сили ППО знищили 22 БпЛА над областю. Через атаки РФ загинула людина, ще 10 були поранені.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Читайте також: Прокудін: армія Росії атакувала машину «швидкої» на Херсонщині, двоє медиків постраждали
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум