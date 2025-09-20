Лисак: кількість поранених через російський удар по Дніпру зросла до 30

У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак 20 вересня.

За його словами, окрім ураженої багатоповерхівки, в місті постраждали близько 40 будинків.

«Збільшилася й кількість постраждалих. На зараз їх 30. З них 12 – у лікарні», – додав голова області.





Раніше Лисак повідомив про одного загиблого через удар по області.

За даними Повітряних сил, російська армія вночі випустила по території України загалом 619 ударних безпілотників і ракет повітряного та наземного базування. Сили протиповітряної оборони знешкодили 552 дрони типу Shahed і імітатори, дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 29 крилатих ракет Х-101.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



