Заступник мера Дніпра, якого прокуратура оголосила в розшук, зараз у відрядженні – мерія

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, якого, за інформацією з обласної прокуратури, підозрюють в причетності до розтрати бюджетних коштів на ремонті мосту та оголосили в розшук, зараз перебуває у відрядженні. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі мерії Дніпра.

За даними пресслужби, наразі посадовець перебуває в Туреччині, в Анкарі, на запрошення однієї з турецьких фірм, з якою Дніпро співпрацює у галузі інфраструктурних проєктів.

Відрядження триватиме до 17 вересня включно. Заяву прокуратури щодо інших посадовців у мерії не коментують.

Реакції на підозру від Михайла Лисенка поки не було. 7 вересня на своїй сторінці у Facebook викладав відео з Анкари.

Читайте також: У мерії Дніпра проводять обшуки через кримінальне провадження, пов’язане з ремонтом мосту​

У понеділок в обласній прокуратурі заявили, що трьох посадовців мерії Дніпра, підозрюваних у розтраті понад 29 мільйонів гривень бюджетних коштів під час ремонту Центрального мосту, а також посадовця, який здійснював технічний нагляд, оголосили в розшук «у зв’язку з переховуванням від слідства».

За даними прокуратури, 13 вересня у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом розкрадання бюджетних коштів на ремонті Центрального мосту в Дніпрі, оголосили про підозру семи посадовцям мерії та представникам підрядних організацій.

Віце-мера міста підозрюють у тому, що у змові з засновником підрядного підприємства та кількома посадовцями, він вніс «завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, зокрема щодо класу бетону тротуарних блоків». Збитки бюджету оцінюють в 29,5 мільйона гривень.