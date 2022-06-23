ЗСУ зупинили наступ РФ у напрямку південної околиці Лисичанська – Генштаб

Збройні сили України зупинили наступ російських військ у напрямку південної околиці Лисичанська на Луганщині, завдали їм втрат і змусили відступити, повідомив Генеральний штаб ЗСУ ввечері 23 червня.

«Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили. Противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Продовжив наступ у районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої», – йдеться в повідомленні.

На Сєвєродонецькому напрямку, за даними Генштабу, загарбники здійснювали обстріли із танків, мінометів, ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове і Мирна Долина.

«Підрозділами зі складу 2-го армійського корпусу, за підтримки загонів Росгвардії, противник веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають», – заявили у командуванні.

У коментарі Радіо Свобода 23 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що армія РФ кинула усі резерви на захоплення Луганщини.

Вранці Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що з 19 червня російські війська, ймовірно, просунулися на 5 кілометрів до південних околиць Лисичанська, та зауважило, що цим «повзучим просуванням» по околицях російські війська піддають тиску на Лисичансько-Сєвєродонецьку ділянку, однак їхні зусилля щодо досягнення глибшого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються в «глухому куті».

У Генштабі ЗСУ 22 червня повідомили, що на Луганщині російські війська заволоділи населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка, ведуть штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине.