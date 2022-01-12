Литва розірвала контракт із Мінськом на перевезення поташу

Литва розірвала свій державний залізничний контракт з Мінськом на транспортування білоруського поташу на тлі санкцій Сполучених Штатів проти білоруського гіганта з виробництва калію «Білоруськалій», повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Литовський уряд 12 січня схвалив рішення спеціальної комісії, за яким угода між «Литовськими залізницями» та «Білоруськалієм» не відповідає інтересам національної безпеки балтійської країни.

Міністр транспорту та зв’язку Литви Маріус Скуодіс повідомив журналістам, що угода буде анульована з 1 лютого.

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У серпні минулого року «Беларуськалій» був доданий до санкційного списку США.

У грудні 2021-го Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволила призупинити операції з маркетинговим підрозділом «Беларуськалію» – Білоруською калійною компанією (БКК) – до 1 квітня, звинувативши Мінськ у створенні міграційної кризи на кордоні Євросоюзу та Білорусі.

У грудні в Литві спалахнув скандал після того, як з’ясувалося, що компанії Балтії продовжують відвантажувати білоруську калійну продукцію – основний інгредієнт добрив – через свою залізничну мережу та порт Клайпеди на ринки Європейського Союзу та інших країн.

Продовження торгівлі з режимом Лукашенка викликало скандал у Литві, де деякі закликали до відставки уряду.