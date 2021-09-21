Президент Литви в ООН закликав «посилити політику невизнання анексії Криму»

Президент Литви Ґітанас Науседа закликав «посилити політику невизнання окупації та анексії Криму». Про це він заявив з трибуни сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відкрилася 21 вересня у Нью-Йорку.

«Сьомий рік ми спостерігаємо продовження військової агресії проти України, а також незаконну анексію та окупацію Криму. Ці дії порушують міжнародне право, Статут Організації Об’єднаних Націй, а також положення Гельсінського заключного акту… Також надзвичайно важливо захищати права та свободи місцевого цивільного населення. Я високо оцінюю зусилля України утримати це питання на порядку денному шляхом створення міжнародної «Кримської платформи», – сказав Науседа.

Він додав, що Литва поважає європейський та євроатлантичний вибір України. «Прагнучи консолідувати міжнародні зусилля, у липні минулого року ми спільно провели Українську конференцію реформ у Вільнюсі», – нагадав литовський лідер.

Раніше 21 вересня президент США Джо Байден з трибуни ООН заявив, що Сполучені Штати відновили важливі партнерства з багатьма країнами та Євросоюзом, і чинна американська адміністрація має намір просувати орієнтований на дипломатію світогляд.

Байден також розповів про важливість кліматичних питань і нагадав про повернення США до Паризької хартії з клімату.

Виголошена президентом США позиція контрастує з доктриною «Америка насамперед», якої дотримувався попередник Байдена Дональд Трамп.

Торік засідання Генеральної асамблеї ООН відбувалися в онлайн-форматі через пандемію. Цього року учасники зібралися очно, але через обмеження склад груп-учасників скорочений.