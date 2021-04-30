Литва відкрила почесне консульство в Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку, що на Луганщині, 30 квітня відкрилося почесне консульство Литовської республіки, повідомляє посольство Литви в Україні.

За повідомленням, почесним консулом у прифронтовому місті став Робертас Габулас. Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас назвав відкриття представництва «політично важливим кроком».

У церемонії також взяли участь представники командування Операції Об’єднаних сил.

Читайте також: Країни Балтії на знак солідарності з Чехією висилають зі своїх країн дипломатів Росії

«Звертаючись до присутніх, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки пан Вальдемарас Сарапінас зазначив, що Литва та інші країни Балтії завжди були, є і залишатимуться надійними партнерами України в її боротьбі за територіальну цілісність та підтримуватимуть прагнення вступу у НАТО та Європейський Союз», – зацитували дипломата в штабі ООС.

За даними посольства Литви, це п’ятнадцяте почесне консульство цієї держави в Україні.

Цього ж дня в Слов’янську відкрилося почесне консульство Латвії.