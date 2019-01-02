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02 Січень 2019, Київ 09:31
Новини | Міжнародні

Вибух у житловому будинку в Росії: число загиблих сягнуло 14

Зруйнована вибухом частина 10-поверхового будинку, Магнітогорськ, Челябінська область, Росія

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Російські рятувальники повідомляють 2 січня, що офіційно підтверджене число загиблих унаслідок вибуху і обрушення під'їзду будинку в місті Магнітогорську Челябінської області сягнуло 14. Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на управління МНС Росії в Челябінській області.

«Роботи з розбирання завалів і пошуку людей виконуються в чотири зміни, по дві години. Додатково для розбору завалів з Уфи прибув екскаватор з гідроножицями. За минулу добу за допомогою інженерної техніки на полігон твердих побутових відходів Магнітогорська вивезено понад 50 самоскидів сміття загальним об'ємом майже 800 кубічних метрів», – повідомляли рятувальники зранку 2 січня.

Раніше управління МНС Росії в Челябінській області оприлюднило список зниклих, у якому значиться уродженка Хмельницької області України. Водночас у МЗС України заявили, що не мають інформації про постраждалих українців.

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Вранці 31 грудня в Магнітогорську Челябінської області Росії стався вибух, за попередніми даними, газу, після чого обвалилися конструкції одного з під’їздів 10-поверхової будівлі. Зранку 1 січня рятувальники оголошували про тимчасову зупинку пошукових робіт через загрозу обвалу зовнішньої стіни, яка не впала під час вибуху. Зниклими безвісти вважаються ще близько 30 людей.

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