Пресслужба президента Франції повідомила, що Макрон відвідає Україну найближчими тижнями

Президент Франції Емманюель Макрон за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що здійснить офіційний візит до Києва найближчими тижнями, повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

«Обидва лідери підтвердили своє бажання рухатися вперед у п’яти сферах діяльності, визначених під час Конференції з підтримки України, а саме: кіберзахист, розмінування, технічне обслуговування та спільне виробництво зброї в Україні, підтримка партнерів по сусідству та безпека кордонів», – йдеться у повідомленні за підсумками телефонної розмови.

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Це вже втретє, коли Макрон переніс дату візиту до України. Спочатку візит планували у лютому, а потім у середині березня.

Французькі медіа поширили інформацію, що візит могли перенести через «безпекові питання» після того, як Росія атакувала Одесу під час зустрічі у місті Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Водночас видання Politico з посиланням на джерело у дипломатичних колах повідомило, що візит президента Франції до України був відкладений, бо Макрон хоче «взяти необхідний час» для дискусій із союзниками, щоб відвідати Україну «з відчутними результатами».

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів 10 березня телефонну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном.

Минулого місяця президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключати можливість направлення західних військ в Україну. Пізніше офіційні особи Франції спробували роз’яснити слова Макрона і пом’якшити реакцію на них, водночас наполягаючи на необхідності надіслати Росії чіткий сигнал про те, що вона не може перемогти у війні в Україні.