У Путіна назвали статус людей, які «мають прямий стосунок до НАТО» і «справді перебувають» в Україні

Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав «дуже небезпечною лінією» намагання Франції створити коаліцію країн, готових надіслати своїх військових на допомогу Україні в її опорі російській агресії.

«Ми уважно за цим спостерігаємо. Ви знаєте, що наші відповідні служби вже давно мали інформацію про те, що люди, які називають себе радниками, мають прямий стосунок до НАТО, справді перебувають на території України», – сказав речник Путіна.

Наприкінці минулого тижня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що «солдати з країн НАТО вже є в Україні». Водночас польський міністр відмовився уточнити, про які саме країни йдеться.

Раніше, 26 лютого, французький президент Емманюель Макрон заявив після конференції європейських лідерів, що, хоча «немає консенсусу» щодо відправки західних сухопутних військ в Україну, «нічого не можна виключати».

Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне уточнив цю заяву Макрона, сказавши, що Захід має розглянути нові дії на підтримку України, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на українській території. За словами Сежурне, деякі з цих дій «можуть вимагати присутності на українській території, не переходячи порогу войовничості».

Сполучені Штати і більшість європейських країн після цього заявили, що не планують посилати наземні війська в Україну.

Після цього президент Росії Володимир Путін заявив, що країни НАТО ризикують ядерним конфліктом, якщо відправлять війська в Україну.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви французького лідера, заявив, що якщо будь-які ініціативи спрямовані на посилення України у відбитті російської агресії, «вони будуть хорошими для всього світу».