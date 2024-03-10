Зеленський поспілкувався з Макроном – говорили про війну і майбутню зустріч

Президент України Володимир Зеленський 10 березня провів телефонну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном.

«Провів тривалу і, як завжди, предметну телефонну розмову з президентом Франції. Обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі», – розповів український лідер у телеграм-каналі.

Зеленський під час розмови подякував Макрону за «сильний оборонний пакет від 16 лютого», а також за «особисте лідерство в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України».

«Крім того, обмінялися думками про очікувані результати нашої майбутньої зустрічі в Україні найближчим часом», – зазначив президент України.

Раніше, у середині лютого, під час візиту Зеленського до Парижа Макрон заявив про намір приїхати в Україну.

«Я приїду до середини березня. Ви можете чекати на мене найближчими тижнями», – заявляв тоді французький президент.

Минулого місяця президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключати можливість направлення західних військ в Україну. Пізніше офіційні особи Франції спробували роз’яснити слова Макрона і пом’якшити реакцію на них, водночас наполягаючи на необхідності надіслати Росії чіткий сигнал про те, що вона не може перемогти у війні в Україні.

Раніше папа Римський Франциск в інтерв’ю для швейцарської телерадіокомпанії RSI у контексті війни РФ проти України закликав Україну до переговорів, а також казав про мужність підняти «білий прапор».

Керівник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що своїми словами щодо України папа Римський Франциск мав намір «закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів», але не мав на увазі капітуляцію.