Прокурори штату Нью-Йорк готуються висунути обвинувачення Манафорту – ЗМІ

Прокурори штату Нью-Йорк готові висунути обвинувачення проти колишнього керівника передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Як пишуть американські ЗМІ, що посилаються на неназвані джерела, таким чином Манафорту загрожуватиме в’язниця, навіть якщо Трамп його помилує.

За повідомленнями, окружний прокурор Манхеттена Сайрус Венс готує обвинувачення проти Манафорта, зокрема, щодо позик, які він брав у двох банках, а також через несплату податків.

В офісі прокурора, як і представники Манафорта, відмовилися коментувати ці повідомлення.

У березні суд у штаті Вірджинія має оголосити вирок у справі проти 69-річного екс-керівника кампанії Трампа, за якою його визнали винним у восьми пунктах фінансових злочинів. Також має бути оголошений вирок у Вашингтоні за суміжною справою про його діяльність у США як незареєстрованого іноземного агента і відмивання грошей.

Манафортові загрожує до 25 років ув’язнення.

Справи проти Манафорта пов’язані з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року.

Президент США Трамп раніше заявляв, що вважає Манафорта «хорошою людиною», і не виключав можливості помилувати його.