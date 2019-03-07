США: суд у Вірджинії оголосить вирок Манафорту

Окружний суду США у Вірджинії 7 березня має оголосити вирок у справі колишнього голови передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Минулого року Полу Манафорту, якому в квітні виповниться 70 років, висунули звинувачення за вісьмома пунктами фінансових злочинів.

У середині лютого в офісі спецпрокурора Роберта Мюллера заявили, що підтримують федеральне законодавство, яке передбачає за визнані Манафортом обвинувачення від 19,6 до 24 років ув’язнення.

Адвокати колишнього голови президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта попросили суд про поблажливість.

Манафорт нетривалий час був головою кампанії Трампа на виборах 2016 року. Він був звільнений у серпні 2016 року після того, як стало відомо про масштаби його політичної роботи для проросійських українських політиків, зокрема колишнього президента Віктора Януковича.

Вирок в його справі не буде безпосередньо пов’язаний із ймовірним втручанням Росії у вибори, яке розслідувала команда Мюллера.

Москва заперечує, що втручалася в американські вибори, щоб підтримати кампанію Трампа, а Трамп відкидає звинувачення про змову з російськими посадовцями.