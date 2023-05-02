Російські військові перевозять комплекти з ракетами С-300 в бік Запоріжжя – Андрющенко

В окупованому Маріуполі помітили переміщення російськими військовими тягачів із комплектами ракет у сторону Запоріжжя, розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

«Періодично після подібного переміщення зарядів відбуваються обстріли з систем С-300 населених пунктів на Запоріжжі. Тому не нехтуйте повітряними тривогами», – зазначив місцевий чиновник.

Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв і тривалої блокади. Перші повідомлення про братські поховання маріупольців почали з’являтися під час блокади міста навесні 2022 року.

У ході військового вторгнення Росії в Україну Маріуполь майже повністю зруйнований обстрілами. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

Російські війська підозрюють у скоєнні у Маріуполі численних воєнних злочинів. Москва це заперечує.