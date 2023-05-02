Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Російські військові перевозять комплекти з ракетами С-300 в бік Запоріжжя – Андрющенко

«Періодично після подібного переміщення зарядів відбуваються обстріли з систем С-300 населених пунктів на Запоріжжі. Тому не нехтуйте повітряними тривогами», – Петро Андрющенко

В окупованому Маріуполі помітили переміщення російськими військовими тягачів із комплектами ракет у сторону Запоріжжя, розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

«Періодично після подібного переміщення зарядів відбуваються обстріли з систем С-300 населених пунктів на Запоріжжі. Тому не нехтуйте повітряними тривогами», – зазначив місцевий чиновник.

Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв і тривалої блокади. Перші повідомлення про братські поховання маріупольців почали з’являтися під час блокади міста навесні 2022 року.

У ході військового вторгнення Росії в Україну Маріуполь майже повністю зруйнований обстрілами. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

Російські війська підозрюють у скоєнні у Маріуполі численних воєнних злочинів. Москва це заперечує.

Український фотограф отримав нагороду World Press Photo за світлину удару РФ по Маріуполю
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Український фотограф отримав нагороду World Press Photo за світлину удару РФ по Маріуполю

Українець Євген Малолєтка, фотограф Associated Press (AP), отримав нагороду World Press Photo of the Year за фотографію, яка відображає біль і страждання, спричинені вторгненням Росії в Україну.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG