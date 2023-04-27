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На нових супутникових знімках Маріуполя можуть бути кладовища російських військових – Андрющенко

За словами радника, з середини минулого року кладовище, на якому було зачинене для відвідування і охоронялося окупаційною армією

Супутникові знімки Google Maps, що напередодні були опубліковані у мережі, можуть фіксувати кладовища, на котрих поховані російські військові. Таку думку висловив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі «Свобода.Ранок» – проєкту Радіо Свобода. Посадовець розповів, що знімки поховань ще потрібно опрацювати, аби встановити кількість захоронень та час, коли вони були зроблені.

«Це точно не співпадає по часу з періодом ексгумації. Це точно не співпадає з періодом, коли окупанти збирали трупи по вулицях. Це набагато раніше. Можливо, в нас є і така гіпотеза, це можуть бути могили не маріупольців. Тому що росіяни мали десь ховати своїх вбитих окупантів. І цілком можливо, що це воно. Тому треба з’ясувати певні деталі, нам для цього знадобиться щонайменше тиждень», – заявив Андрющенко.

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За словами радника, з середини минулого року кладовище, на якому виявили нові поховання, було зачинене для відвідування і охоронялося окупаційною армією. Однак час, коли були зроблені супутникові знімки, не співпадає з періодами, які дали би можливість ідентифікувати поховання як кладовища із загиблими маріупольцями.

«В Мангуші поховано в подібних похованнях приблизно, 4 тисячі людей. А це поховання принаймні візуально більше. На сьогодні ми не можемо сказати точно, коли з’явилося це поховання. Точно знаємо, що це поховання не робили наші комунальники, не робила українська влада. Це поховання з’явилося вже за період контролю російською стороною, за період контролю окупантами. Хто похований, скільки поховано – на сьогоднішній день ми сказати не можемо», – сказав Андрющенко.

Руйнування, зафіксовані на супутникових знімках Google Maps, дають змогу встановити, що фото зроблено в різні дати після середини березня 2022 року.

Український фотограф отримав нагороду World Press Photo за світлину удару РФ по Маріуполю
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Український фотограф отримав нагороду World Press Photo за світлину удару РФ по Маріуполю

Українець Євген Малолєтка, фотограф Associated Press (AP), отримав нагороду World Press Photo of the Year за фотографію, яка відображає біль і страждання, спричинені вторгненням Росії в Україну.

Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв і тривалої блокади. Перші повідомлення про братські поховання маріупольців почали з’являтися під час блокади міста навесні 2022 року.

У ході військового вторгнення Росії в Україну Маріуполь майже повністю зруйнований обстрілами. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

Російські війська підозрюють у скоєнні у Маріуполі численних воєнних злочинів. Москва це заперечує.

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