Суд у справі Марківа: на дебатах у Мілані виступлять представники захисту

У Мілані (Італія) на четвертих апеляційних слуханнях у справі нацгвардійця Віталія Марківа 23 жовтня виступатимуть представники захисту.

Як передає пресслужба МВС, підтримати Віталія Марківа на суді прийшла його мама Оксана Максимчук і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Дуже важливий день у засіданні Апеляційного суду в Мілані у справі Віталія Марківа. Дощ, і з самого ранку ми з пані Оксаною – мамою Віталія – вже в суді... Ми не залишимо нашого солдата», – написав Аваков у твіттері.

На попередньому засіданні 15 жовтня у суді виступала сторона обвинувачення.

Понад три роки Марків перебуває в італійській в’язниці за обвинуваченнями в співучасті в убивстві італійського фоторепортера та його російського перекладача біля окупованого Слов’янська у травні 2014 року.

Минулого року суд першої інстанції у місті Павії виніс обвинувальний вирок у 24 роки ув’язнення.

Марківа заарештували в Болоньї 30 червня 2017 року. Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам.



Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків.



Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.



Сторона захисту солдата відстоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин.



На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів чи людей на такій великій відстані.



Київ категорично не погоджується з обвинувальним вироком і чекає остаточного виправдання бійця Віталія Марківа й ЗСУ. Офіційний Рим тримає дистанцію і заявляє про незалежність та неупередженість італійського судочинства.