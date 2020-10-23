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23 жовтня 2020, Київ 12:46
Новини | Політика

Суд у справі Марківа: на дебатах у Мілані виступлять представники захисту

У Мілані (Італія) на четвертих апеляційних слуханнях у справі нацгвардійця Віталія Марківа 23 жовтня виступатимуть представники захисту.

Як передає пресслужба МВС, підтримати Віталія Марківа на суді прийшла його мама Оксана Максимчук і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Дуже важливий день у засіданні Апеляційного суду в Мілані у справі Віталія Марківа. Дощ, і з самого ранку ми з пані Оксаною – мамою Віталія – вже в суді... Ми не залишимо нашого солдата», – написав Аваков у твіттері.

На попередньому засіданні 15 жовтня у суді виступала сторона обвинувачення.

Понад три роки Марків перебуває в італійській в’язниці за обвинуваченнями в співучасті в убивстві італійського фоторепортера та його російського перекладача біля окупованого Слов’янська у травні 2014 року.

Минулого року суд першої інстанції у місті Павії виніс обвинувальний вирок у 24 роки ув’язнення.

Марківа заарештували в Болоньї 30 червня 2017 року. Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам.

Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків.

Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.

У Києві вимагали звільнити Віталія Марківа – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Києві вимагали звільнити Віталія Марківа – фоторепортаж


Сторона захисту солдата відстоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин.

На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів чи людей на такій великій відстані.

Київ категорично не погоджується з обвинувальним вироком і чекає остаточного виправдання бійця Віталія Марківа й ЗСУ. Офіційний Рим тримає дистанцію і заявляє про незалежність та неупередженість італійського судочинства.

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