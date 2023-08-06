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У Марокко в аварії автобуса загинули 24 людини

У 2012 році в ДТП з автобусом у Марокко загинули 42 людини, архівне фото

Пасажирський автобус розбився в центральній частині Марокко 6 серпня, загинули 24 людини, повідомляє державне інформаційне агентство північноафриканської країни MAP.

Автобус перекинувся на повороті в провінції Азілал, повідомляє місцева влада. Автобус перевозив невизначену кількість людей, які прямували на місцевий ринок. Причина аварії поки не встановлена. Влада заявила, що триває розслідування обставин аварії.

Дорожньо-транспортні пригоди часто відбуваються в Марокко. У листопаді минулого року 11 людей загинули та 43 зазнали поранення, коли автобус перекинувся поблизу міста Таза на сході Марокко. За даними Національного агентства з безпеки дорожнього руху країни, щороку в Марокко гинуть на дорогах щонайменше 3200 людей.

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