Автор «Гри престолів» шкодує, що не має дракона – спрямував би його на Кремль

Письменник та сценарист, автор «Гри престолів» Джордж Мартін висловив стурбованість ситуацією у світі та перспективою ядерної війни, яку може розв'язати Росія. Про це він заявив в інтерв'ю ток-шоу The Late Show на каналі Сі-бі-ес.

Мартін пошкодував, що не має справжнього дракона, щоб долетіти до Кремля.

«Зараз моє бачення світу стає дедалі песимістичнішим. Ми зіткнулися з пандемією і знову з загрозою ядерної війни. Що, якщо Путін справді використовує ядерну бомбу? Що робити особисто мені? Хотів би я сісти на дракона і полетіти у Кремль!», – заявив він.

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Джордж Р.Р. Мартін – один із найвідоміших сучасних письменників-фантастів. Телесеріал «Гра престолів», знятий для каналу HBO за його циклом «Пісня льоду та полум'я» у 2011-2019 році, був оголошений багатьма критиками головним серіалом 2010-х років та отримав десятки премій. У серіалі розповідається про боротьбу династій у вигаданому королівстві Вестерос та їхню спільну війну з загрозою усьому світу – армією ходячих мерців.