Бойовики обстріляли прикордонників на КПВВ «Мар’їнка» – ДПСУ

Російські гібридні сили здійснили обстріл позиції українських прикордонників на блокпосту КПВВ «Мар’їнка», розташованому на дорожньому коридорі «Донецьк – Курахове», повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

«Під час обстрілу противником застосовано міномети калібру 82 мм. Зафіксовано влучання трьох мін в місця несення служби прикордонних нарядів. Завдяки чітким та злагодженим діям прикордонників, особовий склад не постраждав, пошкоджено фортифікаційні споруди», – йдеться в повідомленні.

В останньому зведенні Маноборони вказувалося, що впродовж поточної доби, 24 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не було зафіксовано.

Бойовики на своїх ресурсах про обстріли не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.