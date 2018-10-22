Цивільний зазнав наскрізного поранення внаслідок обстрілу Мар’їнки – штаб

У місті Мар’їнка Донецькох області поранений 40-річний місцевий житель, який «у момент обстрілу перебував на власній присадибній ділянці», повідомляє 22 жовтня штаб Операції об’єднаних сил із посиланням на українську сторону Спільного центру контролю та координації припинення вогню на Донбасі (СЦКК).

Нині поранений, який зазнав наскрізного поранення ноги, перебуває в районній лікарні міста Курахове, вказано в повідомленні.

«Вогонь вівся з напрямку окупованого населеного пункту Трудівський», – твердять українські військові.

Внаслідок бойових дій на Донбасі за минулу добу, 21 жовтня, поранені троє українських військових, повідомляв штаб Операції об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Станом на ранок 22 жовтня угруповання «ДНР» про обстріли минулої доби зведених даних не наводить, але напередодні ввечері бойовики звинувачували українських військових в обстрілі Ленінського і Саханки. Інформації про постраждалих вони не наводили.

Угруповання «ЛНР» звинувачує українських військових у шести обстрілах своїх позицій, даних про постраждалих не наводить.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.