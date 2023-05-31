У Росії британських чиновників назвали «законною мішенню» після реакції Лондона на атаку дронів у Москві

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 31 травня заявив, що Велика Британія є «одвічним ворогом» Москви і що британські чиновники, які сприяють веденню «неоголошеної війни проти Росії», можуть вважатися законними військовими мішенями.

«Сьогодні Велика Британія виступає союзником України, надаючи їй військову допомогу у вигляді техніки і спеціалістів, тобто де-факто веде неоголошену війну проти Росії. У цьому випадку будь-який з її державних службовців (військових чи цивільних, які сприяють веденню війни) може розглядатися як законна військова ціль», – написав російський чиновник у твіттері.

Заява Медведєва у твіттері з’явилася у відповідь на вчорашні слова міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі. Він, коментуючи атаку дронів у Москві, заявив, що законні військові цілі за межами українських кордонів є «частиною самооборони України».

Очільник зовнішньополітичного відомства у Лондоні уточнив, що його коментарі «стосуються більш загальних моментів, а не конкретного випадку».

«Україна має законне право захищатися. Звичайно, вона має законне право робити це в межах своїх кордонів, але вона також має право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії демонструвати силу в самій Україні… Це не означає, що я маю якусь особливу оцінку нападів на Москву, але в більш широкому плані військові цілі за межами її власного кордону міжнародно визнані як законна частина самооборони нації», – сказав британський міністр.

За повідомленнями російської влади, Москву зранку 30 травня атакували кілька десятків безпілотників, які впали переважно у передмістях і нещодавно приєднаних районах російської столиці. Жителі столиці Росії вказали, що це сталося в районі так званої «Рубльовки» та інших наближених місцевостях, де живе значна частина представників російської влади.

Російське міністерство оборони заявляло, що три безпілотники, які влучили в житлові будинки в Москві, були придушені засобами радіоелектронної боротьби, з цього випливає, що їхні влучання в будинки можуть бути випадковими.

Українська влада про причетність до атаки не заявляла.

Це не перша схожа заява Медведєва. Колишній президент Росії 3 травня заявив, що після ймовірної атаки безпілотників на Кремль Москва має вдатися до «фізичного усунення» президента України Володимира Зеленського. А в березні цього року колишній президент Росії пригрозив ракетним ударом суддям Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт чинного президента РФ Володимира Путіна.