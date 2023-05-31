Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Росії британських чиновників назвали «законною мішенню» після реакції Лондона на атаку дронів у Москві

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 31 травня заявив, що Велика Британія є «одвічним ворогом» Москви

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 31 травня заявив, що Велика Британія є «одвічним ворогом» Москви і що британські чиновники, які сприяють веденню «неоголошеної війни проти Росії», можуть вважатися законними військовими мішенями.

«Сьогодні Велика Британія виступає союзником України, надаючи їй військову допомогу у вигляді техніки і спеціалістів, тобто де-факто веде неоголошену війну проти Росії. У цьому випадку будь-який з її державних службовців (військових чи цивільних, які сприяють веденню війни) може розглядатися як законна військова ціль», – написав російський чиновник у твіттері.

Заява Медведєва у твіттері з’явилася у відповідь на вчорашні слова міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі. Він, коментуючи атаку дронів у Москві, заявив, що законні військові цілі за межами українських кордонів є «частиною самооборони України».

Очільник зовнішньополітичного відомства у Лондоні уточнив, що його коментарі «стосуються більш загальних моментів, а не конкретного випадку».

«Україна має законне право захищатися. Звичайно, вона має законне право робити це в межах своїх кордонів, але вона також має право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії демонструвати силу в самій Україні… Це не означає, що я маю якусь особливу оцінку нападів на Москву, але в більш широкому плані військові цілі за межами її власного кордону міжнародно визнані як законна частина самооборони нації», – сказав британський міністр.

За повідомленнями російської влади, Москву зранку 30 травня атакували кілька десятків безпілотників, які впали переважно у передмістях і нещодавно приєднаних районах російської столиці. Жителі столиці Росії вказали, що це сталося в районі так званої «Рубльовки» та інших наближених місцевостях, де живе значна частина представників російської влади.

Російське міністерство оборони заявляло, що три безпілотники, які влучили в житлові будинки в Москві, були придушені засобами радіоелектронної боротьби, з цього випливає, що їхні влучання в будинки можуть бути випадковими.

Українська влада про причетність до атаки не заявляла.

Це не перша схожа заява Медведєва. Колишній президент Росії 3 травня заявив, що після ймовірної атаки безпілотників на Кремль Москва має вдатися до «фізичного усунення» президента України Володимира Зеленського. А в березні цього року колишній президент Росії пригрозив ракетним ударом суддям Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт чинного президента РФ Володимира Путіна.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG