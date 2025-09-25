КМУ вирішив підвищити зарплату для медиків, які працюють на територіях активних бойових дій – Свириденко

Кабінет міністрів України прийняв рішення про підвищення заробітної платні для медиків, які працюють на територіях активних і можливих бойових дій, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

«Підвищуємо зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій. Зокрема це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян», – написала Свириденко в телеграмі за результатами засідання Кабміну.

За її словами, для тих, хто працює в зонах бойових дій, зарплата становитиме: лікарі – 40 тис. грн, середній медперсонал – 27 тис. грн, молодший медперсонал – 18 тис. грн, а для тих, хто працює у зонах можливих бойових дій: 28 – 18 – 9 тисяч відповідно.

«Нам важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей», – додала премʼєрка.

Водночас вона не уточнила, коли відбудеться це підвищення.

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.

На частині Луганщини та Донеччини бойові дії розпочалися у 2014 році. Тоді ж Росія окупувала український півострів Крим.



