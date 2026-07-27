Мер Харкова хоче зберегти безкоштовний проїзд для містян після війни

Міська влада Харкова наразі планує зберегти безкоштовний проїзд у комунальному транспорті, сказав мер міста Ігор Терехов в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Так, ми сьогодні зберігаємо безкоштовний проїзд і в метрополітені, і в автобусах, і в тролейбусах, і в трамваях. Важко? Так, важко, але це необхідно», – заявив він.

Мер міста нагадав, що метрополітен також є основним укриттям для харків’ян.





Він висловив переконання, що проїзд залишиться безоплатним, доки міська влада має можливість це забезпечити, а також припустив, що цю практику можуть зберегти й після завершення війни:

«Після війни будемо бачити, як зробити так, щоб для харків’ян, які пережили жахи війни, був безкоштовний проїзд. Будемо намагатися. Я бачу, що сьогодні, і це об’єктивно, зростають ціни на енергоносії, зростають ціни на транспорт. Скажіть мені, будь ласка, як людина, яка отримує 3,5 тисячі гривень на місяць, може дозволити собі проїзд за 30 гривень? Скільки ж вона наїздить? Чи потрібно, щоб вона пішки ходила? Ну ми що, нелюди?»

У травні Терехов визнав, що забезпечення безоплатного проїзду вартує міській владі «колосальних коштів», але скасовувати його не планують.

Проїзд у громадському транспорті Харкова зробили безкоштовним після відновлення його руху в травні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення.